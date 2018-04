A: Did you watch the final contest of the reality show “Idol Producer?”

B: Yes, I did. My favorite Taiwanese contestant was ranked No. 2.

A: Another Taiwanese contestant also won the fifth spot.

B: I am so happy for both of them.

A: 你有看實境秀「偶像練習生」的總決賽嗎?

B: 有啊,我最喜歡的台灣參賽者還得到第二名。

A: 另外一位台灣參賽者也贏得了第五名。

B: 我真是替他們兩人感到高興。

English 英文:

Chinese 中文: