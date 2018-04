A: Who is your favorite baseball player?

B: I like Japanese baseball superstar Shohei Ohtani of the Los Angeles Angels. You?

A: I like Taiwanese pitcher Wang Wei-chung of the Korean NC Dinos.

B: I like Wang too. He is really popular these days.

A: 誰是你最喜歡的棒球員?

B: 我最喜歡洛杉磯天使隊的日籍超級球星大谷翔平。你呢?

A: 我很喜歡NC恐龍隊的台灣強投王維中,

B: 我也是,他最近好受歡迎。

English 英文:

Chinese 中文: