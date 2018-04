A: Is this the first time you’ve had an eye test?

B: I had one many years ago, and had some glasses made.

A: OK, we’ll check your vision. Look at where the opening in the symbol I indicate is, and point the direction with your hand.

B: I can’t see any symbols.

A: 請問你是第一次來看眼科嗎?

B: 我很多年以前來看過,還配了眼鏡。

A: 好,我們來檢查視力,看我指的字母缺口在哪,用手比方向。

B: 我完全都看不到有什麼字母。

English 英文:

Chinese 中文: