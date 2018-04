A: I’ve posted the photos of our dinner, they’re in my Facebook album.

B: Who is that girl?

A: She’s my student.

B: How come you were standing so close to her when the photo was taken?

A: 我們慶功宴的照片已經貼出來了,在臉書的相簿裡。

B: 這個女生是誰?

A: 她是我學生。

B: 你為甚麼拍照要跟她貼這麼近?

English 英文:

Chinese 中文: