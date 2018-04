A: Can you please hurry up, we should have left the house 20 minutes ago. If we don’t leave right away we’re going to miss the flight.

B: Take a chill pill, we’ve still got plenty of time.

A: You really are something. I’m leaving now, you have to make your own way to the airport.

B: Hold your horses, I’m right behind you.

A: 你可以快一點嗎?我們二十分鐘以前就應該要出發了,如果現在不走,我們會趕不上飛機。

B: 放心,我們時間還很多。

A: 你真是的,我現在要走了,你自己去機場。

B: 你等等,我馬上就來。

English 英文:

Chinese 中文: