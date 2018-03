A: Please can you tidy up your room, it’s like a pigsty in here.

B: Why do I need to? After a couple of days it will just be a mess again.

A: Have you not seen this half-eaten cake, it’s already growing mold.

B: How moldy? Can it still be eaten?

A: 拜託你把房間整理一下,這裡像豬圈一樣。

B: 幹嘛整理呀?反正沒過幾天又會亂了。

A: 你看你沒吃完的蛋糕還放在這,都發霉了。

B: 發很多霉嗎?還可以吃嗎?

English 英文:

Chinese 中文: