A: Did you watch the Japanese anime TV series “Mazinger Z” when you were young?

B: Sure. It was my favorite cartoon.

A: The film version opens in Taiwan today.

B: Really? Let’s go see it tonight.

A: 你小時候看過日本電視卡通「無敵鐵金剛」嗎?

B: 當然啦。那是我最喜歡的卡通。

A: 它的電影版今天在台灣上映。

B: 真的嗎?那我們今晚就去看吧。

