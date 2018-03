A: Why has my bank balance gone down again?

B: What on earth have you bought now?

A: After I paid all my bills, there’s practically nothing left.

B: Your all-you-can-eat mobile phone plan is just too expensive; if you cancel it you can save a lot of money.

A: 啊,為什麼我的存款又見底了。

B: 你到底花了什麼啊?

A: 好像帳單繳一繳,就所剩無幾了。

B: 我覺得你的手機吃到飽方案太貴了,把它退掉,這樣就可以省不少錢。

English 英文:

Chinese 中文: