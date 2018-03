A: Sorry I’ve been incommunicado for a while, I’ve been without a phone for the last two weeks.

B: Oh no, what happened?

A: I was on holiday in Japan, and it fell out of my back pocket into the toilet. I fished it out quickly, but it was already dead.

B: Butter fingers.

A: 抱歉我失聯了一陣子,我已經兩個禮拜沒有手機可用了。

B: 不會吧?發生什麼事了?

A: 我在日本度假的時候,手機從口袋掉出來,掉進馬桶裡。我很快把它撿起來,可是它已經壞了。

B: 你真是笨手笨腳的。

English 英文:

Chinese 中文: