Chinese practice

一知半解

having limited understanding of a matter

(yi1 zhi1 ban4 jie3)

英國科學家及哲學家弗朗西斯‧培根(西元一五六一~一六二六年),是提倡經驗主義作為獲得知識之方法的先鋒,他主張以嚴格的科學方法來質疑我們對世界的了解。

培根在他一六○一年的文章〈論無神論〉中寫道:「一點點的哲學,會讓人的思想傾向於無神論;但深入鑽研哲學,便會把人的心智帶向宗教。」

當然,培根寫作此文的時代背景,普遍仍是宗教掛帥的。

這句話的宗教內容是否為真,並非此處的焦點,對我們而言重要的是培根此言之含義──學習得不完整反而會造成誤導,讓人自以為知道的比實際所知還多,因此我們對事物必須先有全面的認識,才能夠對其作出適切的評論。

在一六九八年集結出版,名為《The Mystery of Phanaticism》(盲信之謎)的一批匿名信中提到了培根的概念,並闡述了這個想法:

「培根大人知道地很清楚,一點點的知識容易讓人自我膨脹、變得輕率,但更多的知識會將他們拉回正軌,並讓他們對自我有謙卑的認識。」

這也就是說,少量的知識會讓人對一己所學驕傲自滿,變得自我迷戀,除非他們後來有更全面的理解,否則他們不會對其所知所學做合理的評估。

十年之後,英國詩人亞歷山大‧波普(一六八八~一七四四年)在他一七○九年的作品〈論批評〉中,把這概念寫成了詩句:

膚淺之學乃危殆之事;

窮經深探,始能一嚐皮埃里亞百靈甘泉。

淺沾使人徒入迷津;

飽學深思終可戒懵增慧。

希臘神話中,有雙翅膀的飛馬珀伽索斯是海神波塞頓的孩子,馬蹄所踏之地,就會冒出泉水,稱作「皮埃里亞泉」,傳說飲此泉水的人,都會得到靈感與知識。

波普的詩句即為英文諺語「a little learning is a dangerous thing」(有一點點的知識是件危險的事)的出處。在一七七四年版的《Gentleman and Lady’s Complete Magazine》中,一篇文章引用這句話時出了錯,變成:「誠然,波普先生說,『A little knowledge is a dangerous thing』」。

波普的原句「a little learning」和錯引的「a little knowledge」這兩種版本今皆通行,用來指人有了一些知識就以為自己是專家,從而犯下錯誤。

「A little knowledge is a dangerous thing」若翻譯成中文,可譯為「一知半解是危險的」,或是「淺學誤人」。「一知半解」是個成語,其用法大約可歸成兩類,一為單純形容人對事物的了解有限、不夠深入;另一為推衍至語境中的隱含意,意指對事物只有皮毛的知識而妄加行動,可能造成禍害與危險。

成語「一知半解」,一般認為出自宋代著名理學家張栻(西元一一三三~一一八○年)的〈寄周子充尚書〉。這篇文章有一部分談到他即知即行、知行合一的理學觀,他說:

「蓋致知力行,此兩者工夫互相發也」(「致知」與「力行」兩者是相輔相成的),又說:「若學者以想象臆度,或一知半解為知道,而日知之則無不能行,是妄而已」(但若為學時未求真知,光憑主觀揣度,或不求甚解,又以其為所知並據之而行,那麼所得的一切將會是虛妄不實的)。

有趣的是,無論是「A little knowledge is a dangerous thing」或「一知半解」,經驗主義或格物致知(探求事物的道理,求得真理),雖然產生於東西方不同時空、有著不同名稱,但都是源於哲學上知識論的探索。

(台北時報林俐凱譯)

很多人在一知半解之下簽約,承受極大風險,事後常導致許多糾紛。

(Many people sign contracts without fully understanding the implications, and get themselves in a lot of trouble as a result. This often leads to all kinds of conflict.)

抱歉,我對這個議題一知半解,所以不方便多作評論。

(Sorry, I don’t really know too much about this issue, so I don’t feel comfortable discussing it.)

英文練習

a little knowledge is a dangerous thing

The English scientist Francis Bacon (1561 - 1626) was an early advocate of empiricism as an approach to knowledge, and of the adoption of a rigorous scientific method for questioning what we believe we know about the world.

In his 1601 essay Of Atheism, Bacon writes: “A little philosophy inclineth man’s mind to atheism; but depth in philosophy bringeth men’s minds about to religion.”

Bacon was writing, of course, at a time when the prevailing outlook was still strongly religious.

The veracity of the religious message is not the subject at hand, however: The important thing for us here is Bacon’s implication that incomplete learning can mislead one into thinking one knows more than one does, and that one must attain a comprehensive understanding of a subject before it is safe to comment on it.

This idea was elaborated in a set of anonymous letters published in 1698 under the name The Mystery of Phanaticism, in a reference to Bacon’s concept:

“Twas well observed by my Lord Bacon, that a little knowledge is apt to puff up, and make men giddy, but a greater share of it will set them right, and bring them to low and humble thoughts of themselves.”

That is, a little knowledge will make people proud of their learning, and they will become enamored of themselves, and will not return to a more reasonable assessment of their knowledge until they understand the subject more fully.

A decade later, in his 1709 work An Essay on Criticism, the English poet Alexander Pope (1688 - 1744) wrote: