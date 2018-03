A: Taiwan’s “Next Magazine” has announced it will scrap its print edition, starting next month.

B: Is the company closing down completely?

A: No, it is going to a fully digital edition.

B: Maybe that’s a good idea in the digital era.

A: 台灣「壹週刊」宣布下個月將停刊紙本耶。

B: 他們公司要停業了嗎?

A: 不是啦,是要全面朝數位發展。

B: 在數位時代這或許是個好主意。

English 英文:

Chinese 中文: