A: Excuse me, your car is parked across the entrance to my building.

B: Yeah, sorry. I’m just waiting to load up some building materials.

A: Well, nobody can get in or out. Could you please move the car.

B: Don’t worry. I’ll only be here for an hour or so.

A: 不好意思,你的車擋住我們大樓出口了。

B: 喔抱歉,我只是在等著要運一些建材。

A: 你這樣沒人可以進出這棟大樓。你可以把車移一下嗎?

B: 你不用擔心,我只會停在這裡大概一小時。

English 英文:

Chinese 中文: