A: What are all those grazes and bruises on your legs?

B: Oh, I took a tumble climbing the ridge behind my house.

A: The one that’s too slippery to climb after it’s been raining?

B: Yes, but this time the ground was too dry and crumbled when I tried to get a foothold.

A: 你腿上都是草和瘀青,發生什麼事了?

B: 我昨天爬我家後面的山,結果摔倒了。

A: 就是那座每次下過雨,就很滑、很難爬的山嗎?

B: 對,可是這次是因為土太乾了,我想要找腳踏的地方,結果土碎掉,讓我踩空了。

English 英文:

Chinese 中文: