A: I’m going to a temple event where they release animals into the wild. Wanna join?

B: Releasing animals into the wild? You mean like when they release fish into rivers?

A: That’s right, so that the fish are not killed and eaten.

B: But if that fish is not a native species, it will damage the ecological balance.

A: 我明天要參加廟裡的放生大會,你要不要一起來?

B: 放生大會?你是說把魚放到河裡去嗎?

A: 對,這樣魚就不會被殺來吃了。

B: 可是如果這些魚是外來種,反而破壞了生態平衡啊。

English 英文:

Chinese 中文: