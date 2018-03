A: Look at my pet lizard.

B: Is it your new pet? It’s very unusual. Did you buy it?

A: It’s a special variety of lizard native to South America. I bought it at a pet store.

B: You should be careful, it could have been smuggled into the country.

A: 你看我養的蜥蜴。

B: 這是你的新寵物嗎?好特別喔!你買的嗎?

A: 這是南美洲特有的品種喔!我在寵物店買的。

B: 你小心,這可能是走私進來的。

English 英文:

Chinese 中文: