A: Arrgh. I can’t stand the neighbor’s horrible karaoke singing any longer.

B: Me neither, it’s driving me round the bend. I can’t believe our bad luck.

A: I know, who’d have thought our new neighbor’s a karaoke nut?

B: Right, that’s it. I’m going to knock on his door and give him a piece of my mind.

A: 啊。我沒辦法再忍受鄰居唱卡拉OK恐怖的聲音了。

B: 我也是!我快瘋掉了!沒想到我們這麼倒楣。

A: 對呀,誰想到會有這麼愛唱卡拉OK的鄰居?

B: 真是夠了。我要去敲他的門,把他罵一頓。

English 英文:

Chinese 中文: