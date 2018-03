A: Every year I seem to come down with the flu.

B: Did you go for your jab this year?

A: No. I know the government recommends the flu vaccine, but I’ve been so busy.

B: Well, make sure you do it next year.

A: 我好像每年都會得流行性感冒。

B: 你今年打過流感疫苗了嗎?

A: 沒有。我知道政府建議我們要打預防針,可是我一直很忙,沒時間去。

B: 那你明年一定要記得去打。

English 英文:

Chinese 中文: