A: It never rains but it pours, doesn’t it.

B: What do you mean? What’s happened now?

A: What hasn’t happened? Yesterday I lost my job, today my girlfriend left me.

B: I bet she’s going to take the dog, too. So there’s another thing.

A: 唉。。。真是禍不單行啊。

B: 啊?什麼意思?發生什麼事了嗎?

A: 什麼事都發生了。昨天我丟了工作,今天我女朋友甩了我。

B: 我打賭她一定會把狗也帶走。所以壞事再加上一件。

English 英文:

Chinese 中文: