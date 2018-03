A: My friend is holding a Hello Kitty fancy-dress party. Wanna go?

B: Are you kidding? I wouldn’t be seen dead in a Hello Kitty costume.

A: Oh, please. You will look so cute.

B: No way Jose. You can ask me a hundred times and the answer will still be the same.

A: 我朋友要辦一個凱蒂貓扮裝趴,你要不要跟我一起去?

B: 你開什麼玩笑?打死我也不會穿凱蒂貓的服裝。

A: 喔拜託啦。你看起來會很可愛的啦。

B: 不可能。就算你問我一百遍,我也不會答應。

English 英文:

Chinese 中文: