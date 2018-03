A: I love the idea of going to the Holi festival.

B: Is that the Indian spring festival where people throw colorful powder at each other?

A: Yes, that’s the one, but India is so far away.

B: You do realize that the Indian community organizes one in Taipei every year.

A: 我好想去參加印度的「撒紅節」喔。

B: 你是說印度那個大家互丟彩色粉末來慶祝春天的慶典嗎?

A: 對,就是它。可是印度好遠。

B: 你不知道印度人每年都在台北辦灑紅節嗎?

English 英文:

Chinese 中文: