A: I really like to watch musicals.

B: Me too. Webber’s classic musical “Cats” is my favorite show.

A: The show is one of the top four musicals, and it is returning to Taiwan.

B: Let’s go watch it.

A: 我真的好喜歡看音樂劇。

B: 我也是,我最喜歡的是韋伯的經典音樂劇「貓」。

A: 它可是四大音樂劇之一,而且又回到台灣演出了。

B: 我們去看吧!

English 英文:

Chinese 中文: