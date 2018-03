A: There’s a TV program where celebrities try to trace their roots.

B: I know that one. Sometimes they find a few skeletons in the family closet.

A: It’s quite a brave thing to do. They never know what they might find.

B: Yep. Sometimes they discover something they’d prefer not to know.

A: 電視上有個節目,邀請名人參加,幫他們追溯祖先來源。

B: 我知道,有時候他們會發現家族裡一些不為人知的秘密。

A: 這還蠻需要勇氣的。他們無法預期到底會挖出什麼東西。

B: 對呀,有時候會發現一些他們寧可不知道的事情。

English 英文:

Chinese 中文: