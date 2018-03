A: Last night I dreamed my phone was ringing, and when I answered it, I was holding a lobster.

B: Nice. How very surreal. And did you talk to the lobster?

A: I asked it whether it preferred to be steamed or fried.

B: That’s so funny.

A: 我昨天夢見電話響了,一接起來,就發現我手上拿的竟然是一隻龍蝦!

B: 哈哈!那真的很超現實。那你跟龍蝦講話了嗎?

A: 我問它說,你喜歡清蒸還是油炸?

B: 你太搞笑了。

English 英文:

Chinese 中文: