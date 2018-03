A: Do you watch the show “Idol Producer”?

B: Yes, I do. It’s my favorite boy group reality show.

A: Which contestant do you like the most?

B: I like the three contestants from Taiwan, they’re all really talented.

A: 你有看「偶像練習生」嗎?

B: 有啊,這是我最喜歡的男團實境秀。

A: 你最喜歡哪位練習生?

B: 三位台灣的練習生我都喜歡,他們好有才華。

English 英文:

Chinese 中文: