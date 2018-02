A: Quick, let’s go and stock up on toilet paper.

B: What are you talking about?

A: Haven’t you seen the news? It’s about to go up in price, everywhere’s selling out fast.

B: Relax, we’ve got a Japanese washlet. You can just spray yourself clean.

A: 快!我們趕快去買衛生紙回來儲存。

B: 你在說什麼呀?

A: 你沒看到新聞嗎?衛生紙快漲價了,每家店一下就賣光了。

B: 放輕鬆,我們有日式免治馬桶啊!你可以沖洗乾淨就好了。

English 英文:

Chinese 中文: