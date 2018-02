A: Who is that person over there? He’s always walking around with his nose in the air.

B: That’s Bob. He’s not being arrogant, that’s just his posture.

A: It looks like he’s always putting on airs.

B: I know. It tends to get people’s backs up, but I think he’s alright.

A: 那個人是誰呀?他每次都是趾高氣昂,一副目中無人的樣子。

B: 他是巴布。他不是傲慢,只是姿勢的關係。

A: 他每次看起來都像是在擺架子。

B: 對呀,他因為這樣常常得罪人,不過我想他是好人。

