A: Fancy looking around the shops this afternoon?

B: Sorry, today is the second day of the new year, we’re going to my wife’s parents’ house.

A: Of course, sorry, I forgot. Have you prepared the gifts and red envelopes?

B: Yep, it’s all done. There will be six kids, and we have gifts and money for each of them.

A: 你下午可以一起出來逛街嗎?

B: 抱歉不行耶,今天是大年初二,我要陪我太太回娘家。

A: 啊對,我都忘了。你們準備好禮物和紅包了嗎?

B: 都準備好了,我太太娘家有六個小孩子,一人一份。

English 英文:

Chinese 中文: