A: It’s funny how dogs look just like wolves, isn’t it?

B: Not really. The modern dog is essentially a domesticated wolf.

A: Wouldn’t it be cool to have a wolf as a pet.

B: It’s not that simple. Dogs with their gentle nature are the result of thousands of years of evolution.

A: 狗和狼長得很像,真的很有趣耶,對不對?

B: 沒什麼好驚訝的。現代的狗基本上是一種馴化的狼。

A: 如果養狼當寵物,一定會很酷。

B: 沒那麼簡單。狗溫和的特性可是經過幾千年才演化出來的。

