A: When was the last time you went to a concert?

B: Oh, I hardly get out nowadays. Perhaps once in a blue moon.

A: Is it because the tickets are too expensive? Or you don’t like the bands?

B: No, I’m just getting a bit old and stuck in my ways.

A: 你最近一次去聽演唱會是什麼時候?

B: 噢,我現在很少出門了,大概久久一次。

A: 是因為票太貴的關係嗎?還是說你不喜歡這些樂團?

B: 不是,我只是因為年紀大、變保守了。

English 英文:

Chinese 中文: