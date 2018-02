A: I’m considering buying one of those Gogoro electric scooters.

B: Are you sure that’s a good idea? What if you’re low on juice and you can’t find a battery swapping station?

A: True, battery stations are probably few and far between outside of Taipei.

B: Yep, you really should look into it carefully before pulling the trigger.

A: 我正在考慮買一台Gogoro電動機車。

B: 你確定嗎?如果你車子快沒電了,一時又找不到電池交換站怎麼辦?

A: 的確,除了台北,電池交換站大概少之又少。

B: 對呀,你在下手之前應該要先好好研究一下。

English 英文:

Chinese 中文: