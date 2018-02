A: I’ve heard that the police have put traffic restrictions in place for this afternoon’s parade.

B: That’s right, you won’t be able to drive in the roads around the main square.

A: My car’s parked down there. I hope they don’t tow it away.

B: I wouldn’t worry. They’re just stopping through traffic for the day.

A: 聽說因為今天下午的遊行,警察會實施交通管制。

B: 沒錯,你不能在主廣場周圍的路上開車。

A: 我的車停在那裡,希望不會被拖吊。

B: 不用擔心啦。警察只是在當天禁止車輛通行。

English 英文:

Chinese 中文: