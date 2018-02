A: There’s a rumor going around that Mr Davis will be going over to our rival.

B: Yeah, I’ve heard that too, but I don’t believe it for a second.

A: Don’t be so quick to discount it. After all, there’s no smoke without fire.

B: Perhaps, but smoke has a habit of obscuring your vision. Let’s wait and see what happens.

A: 有傳聞說戴維斯先生要跳槽到競爭對手公司去。

B: 對,我也聽說了,可是我一點都不相信。

A: 別這麼快就一口否定,畢竟無風不起浪,如果沒起火,怎麼會有煙?

B: 或許吧,但是煙會模糊你的視線。還是讓我們靜觀其變。

English 英文:

Chinese 中文: