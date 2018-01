A: Do you think it’s right for scientists to “play god” cloning animals?

B: It will be hugely beneficial to medical research.

A: But don’t you think we might create problems meddling with nature like that?

B: True, and there’s also the question of animal rights.

A: 科學家像扮演造物主那樣複製動物,你覺得是對的嗎?

B: 我覺得那會對醫學研究帶來很大的助益吧!

A: 不過,你不覺得這樣干預自然會捅出很多麻煩嗎?

B: 這倒是真的,而且這也涉及動物權的議題。

English 英文:

Chinese 中文: