A: I really want to go to Celine Dion’s Taipei concert.

B: Me too, but it’s already sold out.

A: The event organizer just announced they will put on one more show.

B: Really? Well, we have to make sure we don’t miss out this time.

A: 我好想去席琳狄翁台北演唱會。

B: 我也是!可是所有的門票都賣完了。

A: 主辦單位剛才宣布會增加一場。

B: 真的嗎?那我們這次要把握機會。

English 英文:

Chinese 中文: