A: I have to concentrate now or I’m never going to make this deadline.

B: What’s it for? Is it for an important client?

A: If you want to be professional about it, you have to assume all clients are important.

B: Fair enough. I’ll stop disturbing you then.

A: 我現在一定要專心了,不然我都趕不上期限交差。

B: 這是要給誰的?要給什麼重要客戶嗎?

A: 如果你敬業的話,就應該要把每一個客戶都當作是重要的客戶。

B: 有道理。那我不吵你了。

English 英文:

Chinese 中文: