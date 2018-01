A: This is the first day off I’ve had in months.

B: Aren’t you supposed to have two days off every week?

A: Yeah, but then I go and accept freelance work.

B: Your problem is that you don’t know how to turn down work.

A: 這是幾個月來我第一天休假。

B: 你不是應該週休二日嗎?

A: 對,但是我又另外接案子做。

B: 你的毛病就是不知道怎麼拒絕工作邀約。

English 英文:

Chinese 中文: