A: Do you have a table for two?

B: I’m afraid all of our tables are taken right now.

A: How long do you think it will be before one becomes free?

B: Would you like to leave a name and a number, and we’ll call you when one is available.

A: 你們有兩個人的位子嗎?

B: 恐怕每一桌都有人坐了。

A: 你覺得我們要等多久才會有位子?

B: 可以留下您的大名和電話嗎?有桌位的時候我們會打電話給您。

English 英文:

Chinese 中文: