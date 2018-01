A: Do you think I should spay my dog?

B: Well, vets do recommend spaying, to prevent the dog from developing cancer later on.

A: Sounds serious. I hope it’s not a painful operation.

B: From what I hear, it’s actually quite a simple procedure.

A: 你覺得我是不是應該帶我的狗去結紮呢?

B: 嗯,獸醫是這樣建議沒錯,因為可以避免狗以後得癌症。

A: 聽來茲事體大。希望這種手術不會很痛。

B: 據我所知,這其實是步驟很簡單的手術。

