A: Stack these books over by the door, will you? I’ll bring the car around.

B: Where are they going?

A: I’m taking them to a charity sale. The proceeds will go to the local animal shelter.

B: I’m glad you’re putting them to a good use.

A: 把這些書拿到門口疊起來,好嗎?我把車開過來。

B: 你要把書載去哪裡?

A: 我要把這些書拿去慈善義賣,所得收入會捐給附近的動物收容所。

B: 很高興你幫這些書找到好用途。

English 英文:

Chinese 中文: