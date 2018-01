A: I’m panicking, I’ve been asked to do a presentation and I’ve never given one before.

B: Poor you. I did one last week and froze halfway through.

A: You’re not really helping me with my nerves.

B: It was a truly traumatic experience, one from which I will never recover.

A:我好緊張,我被叫去做簡報, 可是我從來沒做過。

B:你真可憐!我上禮拜做了一場簡報,後面一半時間都嚇呆了。

A:你這樣說,對我緩解緊張一點幫助都沒有。

B:那次對我來說真的是充滿創傷的經驗,我想我永遠都無法平復。

