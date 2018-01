A: Good news. I just got accepted for an MA program.

B: Excellent. Do you start in September?

A: I’m going to take just one course from next month, and then go full time later.

B: Good idea. It will give you time to get used to studying again.

A: 好消息!我剛錄取了碩士班!

B: 太棒了!你們九月開學嗎?

A: 我下個月會先開始修一門課,之後再開始當全職學生。

B: 好主意。這樣你就會有時間習慣重拾書本。

English 英文:

Chinese 中文: