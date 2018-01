A: How shall we divide up the bill?

B: Well, there’s three of us. Let’s just split it three ways.

A: But I didn’t have any drinks. Yours will come to much more than mine.

B: Do you really have to make things so complicated?

A: 我們要怎麼拆帳?

B: 嗯,我們有三個人,那我們就除以三。

A: 可是我都沒有喝酒,你們消費的比我多很多。

B: 你有必要把事情弄那麼複雜嗎?

English 英文:

Chinese 中文: