A: What are you going to do for your birthday next month?

B: We’ve booked a bar and we’re going to have a murder mystery evening.

A: Is that where everyone dresses in period costume and plays a role in a story?

B:. Yep, and the idea is to guess who the murderer is.

A: 下個月你生日,你有什麼計畫嗎?

B: 我們已經在一家酒吧訂位,要來一場謀殺之謎之夜。

A: 是那種大家都要穿古裝扮演故事角色的遊戲嗎?

B: 沒錯。這個遊戲就是要猜兇手是誰。

English 英文:

Chinese 中文: