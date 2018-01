A: My skin is really itchy today. It’s driving me insane.

B: Do you use moisturizer? It’s the cold weather.

A: What has the cold weather got to do with anything?

B: If your skin dries out it will itch. It happens to me every winter.

A: 今天我覺得皮膚好癢,快把我搞瘋了。

B: 你用保濕乳液了嗎?我想這是因為天氣冷的關係。

A: 這跟天氣冷有什麼關係?

B: 如果你皮膚乾燥,就會發癢。我每年冬天都這樣。

