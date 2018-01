A: We couldn’t get a ticket down to Hualien. All the seats were booked up.

B: You don’t need a seat. Just take a foldable camping chair with you.

A: Are you allowed to sit on those on the train?

B: Why would they stop you?

A: 我們買不到去花蓮的票。所有的座位都賣完了。

B: 你不需要有座位,只要帶張露營折疊椅就行了。

A: 在火車上可以坐這種折疊椅嗎?

B: 有甚麼理由不能嗎?

English 英文:

Chinese 中文: