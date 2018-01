A: When do you start your new job? I bet you’re excited.

B: Well, it’s a mixture of excitement and nerves, to be honest.

A: Oh, I’m sure you will be fine.

B: Yeah, and I’ve met the team I’ll be working with. They’re all nice people.

A: 你什麼時候開始做新工作?應該很期待吧。

B: 嗯,說實話,是既期待又緊張。

A: 不用擔心啦,你一定不會有問題的。

B: 嗯,我已經見過我之後的同事了,他們人都很好。

English 英文:

Chinese 中文: