A: What are your predictions for the new year?

B: I think this is the year the countries of the world will finally come together in peace, harmony and a shared vision.

A: Really? That’s a bit optimistic, isn’t it?

B: I know. I’m kidding, but the reality is just too depressing, isn’t it?

A: 你預測今年會是怎樣的一年呢?

B: 我覺得今年各國會攜手合作,共創和平和諧的世界。

A: 是嗎?你還真樂觀。

B: 我開玩笑的啦。因為現實是很悲哀的,不是嗎?

English 英文:

Chinese 中文: