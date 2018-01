A: I’m thinking of buying an electric scooter.

B: They’re good for getting around the city, but I wouldn’t trust them for going into the mountains.

A: You don’t think they’re powerful enough?

B: It’s not that: I just don’t think there’ll be many charging points in the hills.

A: 我在考慮買一台電動機車。

B: 有機車的話,在城市裡是很方便,但上山就不太適合了。

A: 你覺得電動機車的馬力不夠嗎?

B: 不是馬力的問題。山裡應該沒什麼地方可以充電吧。

English 英文:

Chinese 中文: