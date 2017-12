A: Have you made any New Year’s resolutions?

B: I want to lose a bit of weight on my belly.

A: I’ve seen some snaps you’ve taken in the gym. You don’t have an ounce of flab on your belly.

B: I was sucking my belly in when I took those.

A: 你有什麼新年新希望嗎?

B: 我希望可以把小腹瘦下來。

A: 我有看到你在健身房拍的自拍照,你的肚子根本就沒有贅肉呀。

B: 我拍照的時候都會偷縮小腹。

English 英文:

Chinese 中文: