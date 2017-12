A: I’ve never seen you wearing glasses before. So you’re short-sighted.

B: Yes. I’ve always worn contacts when I go out, but my eyes have been a bit sore lately.

A: Yes, you have to be careful. It’s best not to wear contact lenses too much.

B: That’s right. Wearing glasses is better for your eyes.

A: 這是我第一次看你戴眼鏡,原來你有近視啊。

B: 對啊,我以前出門都戴隱形眼鏡,但最近眼睛有點痠痛。

A: 是喔,多保重啊,隱形眼鏡還是不要太常戴比較好。

B: 對啊,還是戴一般的眼鏡對眼睛比較好。

English 英文:

Chinese 中文: